Avassalador, Bayern goleia o Frankfurt em estreia no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique não deu chances para o Eintracht Frankfurt nesta sexta-feira. Avassaladores, os bávaros golearam por 6 a 1, na estreia desta edição no Campeonato Alemão.

A equipe de Julian Nagelsmann foi dominante durante os 90 minutos. Em um início frenético, Kimmich e Pavard marcaram os primeiros, com menos de 10 minutos de jogo. Mané, Musiala (duas vezes) e Gnabry completaram o placar.

Assim, o time de Munique assume a liderança provisória do torneio, pois é o único a ter jogado na rodada até aqui. Já o Frankfurt amarga a lanterna neste primeiro momento.

Na sequência, o Bayern recebe o Wolfsburg, pela segunda rodada da competição. A partida será no próximo domingo, às às 12h30 (de Brasília).

O JOGO

Os bávaros não demoraram a abrir o placar e balançaram as redes logo aos cinco minutos, em cobrança de falta de Kimmich. Em seguida, foi a vez do francês Pavard aproveitar o rebote na área e mandar para o fundo do gol.

O Bayern ainda emplacou duas bolas na trave antes de anotar o terceiro. Aos 29, Mané recebeu lançamento na pequena área e, de cabeça, marcou o dele. Poucos minutos depois, em boa trama coletiva, Muller invadiu a pequena área e rolou para Musiala, que apenas tocou para o gol vazio.

Já na reta final do primeiro tempo, Mané roubou a bola na entrada da área e deixou com Gnabry. Com categoria, o alemão deu uma cavadinha na frente do goleiro e fez o quinto.

Com a vitória já decretada, o Bayern poupou suas energias na segunda etapa e apenas controlou o resultado. Aos 19, porém, o Frankfurt descontou com Kolo Muani, que contou com falha de Neuer e fez o gol de honra para os mandantes.

Nos últimos minutos, ainda deu tempo do jovem Musiala marcar o segundo dele no jogo. O meia venceu um duelo na área e, mesmo cercado por jogadores adversários, tocou na saída do goleiro e pôs números finais à partida.