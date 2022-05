Avowed está sendo feito na Unreal Engine 5

Avowed é o mais novo e título em desenvolvimento pela grande Obsidian Entertainment, o título foi anunciado oficialmente em 2020 e será um RPG em primeira pessoa.

Infelizmente não temos muitas informações sobre o jogo, mas de acordo com um perfil do LinkedIn, já sabemos em qual Engine que o jogo está sendo feito. Aaron Dubois, que trabalha especificamente no Avowed, praticamente confirmou que o título está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5.

Lembrando que quando a Epic Games divulgou uma enorme lista dos estúdios que estão trabalhando com o Unreal Engine 5 nos seus projetos, a Obsidian Entertainment é uma que está presente na lista, dando entender que Avowed realmente está sendo feito na Unreal Engine 5.

Por outro lado, devemos lembrar que além de Avowed, a Obsidian Entertainment já confirmou oficialmente que está trabalhando com The Outer Worlds 2, mas esse aqui está bem longe de chegar oficialmente para o público, então há grandes chances de também estar sendo produzido na Unreal Engine 5.

Avowed está em desenvolvimento para PC e Xbox Series X|S, o jogo ainda não tem data de lançamento.