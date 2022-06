Avowed estará presente no Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Avowed pode ser um dos principais protagonistas do Xbox & Bethesda Showcase em 12 de junho de 2022. A própria Obsidian Entertainment deu a entender que Avowed poderia estar no evento Xbox, e até um conhecido insider e jornalista tem certeza da presença do Avowed esperado RPG de Ação.

Durante o último episódio do podcast GrubbSnax, precisamente aos 07:50 minutos, Jeff Grubb afirma que o Awoved estará presente no evento organizado pela Microsoft, pronto para ser mostrada de forma substancial após sua ausência na E3 2021.

O insider acredita que o desenvolvimento do jogo deu passos importantes no último ano e que, portanto, há toda base para apresentá-lo ao público de forma muito mais consistente.

Também resta saber se o evento de 12 de junho também será uma oportunidade de obter mais detalhes sobre a janela de lançamento do jogo, provavelmente prevista para 2023. No entanto, o jornalista diz estar pronto para curtir toda a transmissão e se surpreender, não tendo disponíveis certas informações sobre o que a Microsoft vai mostrar.

No entanto, ele revelou que Fable e Perfect Dark serão os grandes ausentes do evento Xbox, já que ambas as produções ainda não estão prontas para serem trazidas de volta aos palcos.