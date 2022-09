Axl Rose se desculpa após show do Guns N’ Roses no Rock in Rio 2022; entenda

Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses, pediu desculpa pelo seu desempenho no show que realizou no Rock in Rio 2022 na última quinta-feira, 8. O cantor teve dificuldade para cantar e isso virou assunto nas redes sociais. “Quero me desculpar por estar um pouco indisposto, agradecido por não ser Covid. Tentei manter minha tosse entre as linhas. Amo vocês. Obrigado aos fãs e ao Rock in Rio por tudo, que galera foda”, escreveu o artista no Twitter. O apresentador Marcos Mion saiu em defesa da banda norte-americana de hard rock após a apresentação dividir opiniões nas redes sociais. “Guns é Guns. Acabou. Lendários! História mundial da música. Tem cantores que conseguem envelhecer bem com a voz, outros não. Para quem cantou 40 anos com a voz num limite como Axl, só dele estar no palco ainda já é uma vitória”, declarou o apresentador do “Caldeirão”. Muitos seguidores também apoiaram o artista. “O tempo passa para todos, a voz do Axl não é a mesma, mas e daí? Bom demais ver o Axl e o Slash juntos, bora curtir e aproveitar”, escreveu uma pessoa. “Existem dois tipos de espectadores, os que respeitam a trajetória e apreciam o espetáculo e os saudosistas que acham que milagrosamente o Axl vai entregar o que ele entregava com seus 20 e tantos anos”, comentou outra. “O Axl é um senhor de 60 anos, gente. Esse corpo aí tem história, vamos respeitar porque você também não será o mesmo aqui uns anos”, acrescentou mais uma.

I want to apologize for being a bit under the weather, thankful not Covid. I tried to keep my cough between lines.

Love you.

Thank you to the fans and Rock in Rio for everything and what a fucking great crowd.

— Axl Rose (@axlrose) September 9, 2022