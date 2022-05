Azevedo avalia participação do América na Libertadores: ‘Muito aprendizado’

Um dos jogadores mais experientes do grupo do América, Felipe Azevedo avaliou a primeira participação do clube na história da Copa Libertadores. O atacante de 35 anos ressaltou os aprendizados e garantiu que o Coelho irá brigar por uma nova vaga na próxima temporada.

“É uma experiência nova para o clube, que nunca havia disputado essa competição. Saímos com muito aprendizado, vamos buscar novamente essa vaga para o ano que vem, na Libertadores, agora pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Estamos muito felizes. Agora é pensar nos próximos anos”, disse o atleta, em entrevista à Conmebol.

O América encerrou a participação no torneio com apenas uma vitória em 10 jogos . Na fase de grupos, a equipe não venceu nenhuma partida e terminou em quarto e último lugar do Grupo D, com apenas dois pontos conquistados.