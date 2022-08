Azpilicueta se afasta do Barcelona e deve renovar com o Chelsea

De acordo com o jornal “Marca”, o Barcelona não chegou a um acordo com Azpilicueta, que após diversas especulações deve renovar com o Chelsea por duas temporadas. Apesar dos espanhóis ainda não jogarem a toalha, o defensor acabou cedendo ao desejo dos novos proprietários dos Blues e do técnico Thomas Tuchel, estando assim próximo de concretizar o negócio.

O comandante alemão não estava disposto a perder seu capitão. Dessa maneira, durante todas as conversas com o Barcelona, o Chelsea estipulou valores irreais para a atual condição financeira do rival, impedindo a transferência de Azpilicueta.

Por outro lado, o Barcelona fechou as contratações dos zagueiros Christensen e Koundé nesta janela, o que também esfriou as negociações com o espanhol. Além disso, o Chelsea também foi ao mercado em busca de defensores, concretizando a contratação de Koulibaly.

Dessa forma, com pouco menos de um mês para o fechamento da janela de transferências europeia, existe a possibilidade de mais mudanças no elenco de ambas as equipes.