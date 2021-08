BA desativou 791 leitos Covid desde julho e tem menor nº de internados em mais de um ano

Destaque



Publicado em 19 de ago de 2021 e atualizado às 15:07

Com o avanço da imunização e queda dos números de infectados, casos ativos e das taxas de ocupação de leitos Covid-19, 791 leitos exclusivos para a doença já foram desmobilizados na Bahia desde o início de julho até esta quarta-feira (18).

A estrutura de leitos é custosa para as gestões estaduais e municipais, e, diante da melhora dos números e redução da demanda por atendimento médico e hospitalar para infecção pelo coronavírus, foi iniciado o processo de desmobilização.

O número máximo de leitos exclusivos Covid no Sistema Único de Saúde (SUS), entre enfermaria e UTI adulto e pediátrico, que o estado chegou a ter foi 3.467. Esse total se manteve até 6 de julho, quando começou a cair até chegar aos atuais 2.676.

Entre os dados que ilustram a redução da demanda está o número geral de internados com Covid-19, em leitos clínicos e de UTI. O boletim da Secretaria da Saúde (Sesab) desta quarta informava que o estado somava ontem 783 pacientes, esse é o menor registro em mais de um ano, já que a última vez que a Bahia teve menos internados que atualmente foi em 24 de maio de 2020, quando esse número foi de 728 pessoas internadas com a infecção.

Os indicadores mostram que mesmo com a redução de leitos SUS, a ocupação das unidades de terapia intensiva reservadas para adultos com a infecção pelo coronavírus vem caindo na Bahia. O boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) desta quarta apontou que a taxa recuou de 38% para 37% nas últimas 24 horas, e alcançou o menor percentual registrado desde quando o governo baiano passou a publicar o dado, em 29 de abril de 2020.

Além disso, as pessoas com Covid-19 grave e que precisam de internamento em UTI eram 483 na Bahia nesta quarta. O número é o menor já registrado nesse ano e também desde o fim do ano passado.

Foto: Carol Garcia/GOVBA