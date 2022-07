Bahia acerta a contratação do zagueiro Gabriel Noga, do Flamengo

O Bahia acertou o seu terceiro reforço na janela de contratações do segundo semestre. O zagueiro Gabriel Noga, que pertence ao Flamengo, vai defender o time baiano por empréstimo até o fim da temporada.

Gabriel Noga tem 20 anos e foi formado nas categorias de base do rubro-negro e lançado no time principal no ano passado. Na atual temporada, o defensor foi emprestado ao Atlético-GO, mas não conseguiu se firmar.

No Dragão, Gabriel Noga disputou apenas três partidas. Um pela Copa Sul-Americana, um no Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol, na derrota para o Antofagasta, por 2×1, no Chile.

No Bahia, Gabriel Noga vai disputar posição com Luiz Otávio, Ignácio, Gabriel Xavier, Didi e Zé Vitor. Vale destacar que esse ano o Esquadrão emprestou o zagueiro Gustavo Henrique ao Botafogo-SP. Já Henrique, contratado no início da temporada e repassado ao Altos-PI, teve o contrato rescindido na segunda-feira (25).

Antes da chegada de Noga, o Bahia havia anunciado os atacantes Igor Torres e Jonathan Copete. O goleiro César, o lateral Jonathan e o atacante Rildo deixaram o tricolor.