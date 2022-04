Bahia anuncia Gabriel Barreiro como coordenador técnico da base

As categorias de base do Bahia têm uma nova coordenação. Nesta sexta-feira, 1º, o clube anunciou Gabriel Barreiro para o cargo. Ele assume a vaga que era de Milton Costa, que deixou o clube recentemente.”Fico muito orgulhoso de estar aqui, a decisão foi muito fácil. É um clube que dispensa comentários a nível de grandeza. Conversa muito com as ideias que eu tenho com relação ao trabalho em si, ao desenvolvimento de pessoas, de jogadores. Então foi tudo muito interligado de ideias para que eu estivesse aqui. Eu espero muito contribuir com o clube”, disse o novo coordenador sobre a sua chegada ao Esquadrão.

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel de Oliveira Barreiro tem 34 anos. Ele é graduado em Educação Física pela UFRJ e possui formação em Gestão de Futebol e Licença B, pela CBF, dentre diversas outras certificações.

O profissional iniciou sua carreira no futebol em 2007 e acumula passagens por clubes como Botafogo, Flamengo e Vasco. Seu último trabalho vinha sendo na CBF, onde estava desempenhando a função de coordenador técnico das Escolas de Futebol da Seleção Brasileira, mas saiu após receber o convite do Esquadrão.

Gabriel chega com referências do diretor de futebol tricolor, Eduardo Freeland, com quem teve a oportunidade de trabalhar por alguns anos.

“A gente trabalhou junto no Botafogo, foram quase 3 temporadas. Ele era gestor da base e eu também fazia a parte de supervisão técnica. Tenho boa relação com ele desde então. Então, quando existiu a oportunidade aqui no Bahia, outros nomes foram indicados, ele teve também a parcela de ajuda nessa situação de indicação. Então sim, sem dúvida a indicação facilitou para que meu nome chegasse até o Bahia”, explicou.