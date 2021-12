Bahia chega à 21ª morte em decorrência das chuvas; quase 43 mil estão desalojados

Notícias



Publicado em 28 de dez de 2021 e atualizado às 19:54

A Bahia chegou à 21ª morte em decorrência dos estragos causados pelas chuvas no interior do estado. Trata-se de um rapaz de 19 anos, que tentou atravessar uma enxurrada em Ilhéus na noite desta segunda-feira (27) e acabou se afogando. O total de feridos permaneceu em 358.

Até o momento, os municípios com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (2), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

De acordo com dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), com base em informações das prefeituras, são 34.163 desabrigados e 42.929 desalojados pelas chuvas no estado. Um total de 471.786 pessoas foram afetadas.

Fonte | Bahianoticias

Imagem- Arquivo IN