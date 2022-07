Bahia de Feira e Jacuipense avançam de fase na Série D

Duas das quatro equipes baianas que disputam a Série D neste ano passaram de fase e seguem na luta por uma vaga na terceira divisão nacional. Bahia de Feira e Jacuipense venceram neste fim de semana e se garantiram no G4 dos seus grupos com uma rodada antecedência para o fim da primeira fase da competição. A Juazeirense ainda briga pela classificação, enquanto o atual campeão baiano, Atlético de Alagoinhas, ficou pelo caminho.

No grupo 4, o Jacuipense venceu o CSE por 2×1 em Riachão de Jacuipe neste domingo (10) e chegou a 21 pontos, na terceira posição. A Juazeirense, que tem 16 pontos, é a primeira fora do G4 e não alcança mais o Leão do Sisal. E o Carcará somou apenas 10 pontos e está na oitava posição, a última do grupo.

Os classificados ao lado da Jacupa foram o Lagarto-SE, ASA-AL e Santa Cruz. Na rodada final da primeira fase, que define a posição da Jacuipense no G4, e equipe vai até Aracaju enfrentar o Sergipe, 6º colocado. A bola rola no próximo sábado (16), às 16h.

Já o Bahia de Feira, única equipe do estado a ficar em outro grupo da Série D, bateu a Ferroviária de Araraquara por 2×0 fora de casa e garantiu a classificação para a próxima fase no sábado (9). No grupo 6, o Bahia está com 23 pontos, atrás apenas do Pouso Alegre-MG. O G4 fica completo com o Real Noroeste e Nova Venécia, ambos times do Espírito Santo.

A última partida do Bahia de Feira será dentro da Arena Cajueiro contra o Nova Venécia, também no próximo sábado, às 16h.