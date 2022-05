Bahia é dominado pelo Tombense e perde para o lanterna da Série B

No duelo entre vice-líder e lanterna da Série B, levou a melhor quem está na parte de baixo da tabela. Na noite desta sexta-feira (27), o Bahia não fez valer o favoritismo e foi derrotado pelo Tombense por 1×0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG.

Sentindo a ausência do volante Rezende, o tricolor não fez um bom jogo e foi dominado pelo Gavião. O único gol da partida saiu aos 11 minutos do 2º tempo, marcado pelo atacante Renatinho.

Ao vencer o Bahia, o Tombense conquistou a sua primeira vitória na história da Série B. Até então a equipe somava seis empates e duas derrotas em oito jogos.

O Tricolor perdeu a chance de voltar a triunfar fora de casa e foi ultrapassado pelo Vasco. O Esquadrão agora é o terceiro colocado da Série B, com 16 pontos. O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no sábado (4), contra o Criciúma, na Fonte Nova.

DOMINADO

Como já era esperado, o técnico Guto Ferreira promoveu apenas duas mudanças no Bahia. O meia Daniel retomou a condição de titular e o volante Emerson Santos ficou com a vaga de Rezende, suspenso.

O Bahia iniciou a partida dando a impressão de que iria se lançar ao ataque. Com um minuto e meio, o tricolor já havia criado duas boas chances, com Rildo e Matheus Davó. Mas, aos poucos, o Tombense ganhou espaço e começou a mandar no jogo.

Explorando a velocidade do atacante Keké, o Gavião ficou perto de abrir o placar em pelo menos três oportunidades. O próprio Keké mandou chute forte de fora da área e viu Danilo Fernandes fazer a defesa. Logo depois, Everton, em dois lances, também levou perigo.

Sem conseguir segurar a bola, o Esquadrão se viu pressionado pelo Tombense. Aos 23 minutos, Jean Lucas e Renatinho tabelaram na entrada da área e o camisa 11 soltou a bomba. Danilo Fernandes salvou o Bahia de novo.

Em um dos poucos lances de ataque no primeiro tempo, o tricolor respondeu com Rildo. O atacante pegou de primeira e a bola passou à esquerda do goleiro Felipe Garcia. A partir dos 30 minutos, o confronto perdeu intensidade.

O Bahia só voltou a aparecer aos 45 minutos. Depois da cobrança de falta rápida, Patrick experimentou de fora da área, mas Felipe Garcia mandou para escanteio e garantiu o 0x0.

VACILO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas uma postura diferente. Marcando um pouco mais forte, o tricolor tentava impedir os avanços do Tombense enquanto se organizava para puxar o contra-ataque quando estava com a posse de bola.

Depois do escanteio, Luiz Otávio tentou de cabeça e assustou o time mineiro. A resposta do time mineiro veio em mais um chute de fora da área de Keké. Danilo Fernandes defendeu. Quando o jogo parecia equilibrado, o Esquadrão sentiu o golpe.

Aos 11 minutos, Renatinho e David tabelaram do lado direito do ataque. O camisa 11 recebeu livre na grande área e chutou forte para superar o goleiro tricolor e abrir o placar para o Tombense.

A desvantagem no placar fez Guto Ferreira mudar o time. Vitor Jacaré e Lucas Mugni foram para o campo nos lugares de Marco Antônio e Emerson Santos, respectivamente. Apesar das alterações, foi o Gavião quem seguiu melhor na partida.

Aos 18 minutos, a bola bateu no braço de Luiz Henrique dentro da área e o Tombense pediu pênalti. O VAR entrou em ação, mas flagrou impedimento do ataque mineiro.

Com dificuldade na criação, o Bahia não levava perigo efetivo ao gol de Felipe Garcia. Quando a defesa do Tombense errou, Vitor Jacaré tentou encobrir o goleiro e quase fez um golaço. Já aos 45 minutos, Everton teve a chance do empate, mas a finalização foi travada pela marcação.

Sem conseguir ser efetivo no ataque, o Esquadrão viu o Tombense cadenciar a partida na reta final e mesmo com os sete minutos de acréscimos, o gol não saiu e o Esquadrão amargou a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Tombense 1×0 Bahia – Série B (9ª rodada)

Tombense: Felipe Garcia, David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Jean Lucas (Ítalo Henrique); Renatinho (Kleiton), Everton (Vinícius Mingotti) e Keké. Técnico: Bruno Pivetti.

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Djalma); Emerson Santos (Lucas Mugni), Patrick (Gregory) e Daniel; Rildo, Matheus Davó (Everton) e Marco Antônio (Jacaré). Técnico: Guto Ferreira.

Local: estádio Soares de Azevedo (Muriaé-MG)

Gols: Renatinho, aos 11 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Ednei e Ítalo Henrique (Tombense); Marco Antônio, Rildo e Djalma (Bahia)

Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Éder Alexandre e Gizeli Casaril (trio de Santa Catarina)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (São Paulo)