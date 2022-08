Bahia faz jogo sem alma, perde do Sampaio Corrêa e cai para 3º lugar na Série B

O Bahia perdeu uma grande oportunidade para aumentar a vantagem acumulada no G4 da Série B. Em uma noite em que apresentou desempenho muito abaixo do esperado, o time foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 2×0, no estádio Castelão, em São Luís, nesta terça-feira (9). O resultado interrompeu a boa sequência do tricolor no torneio.

Gabriel Poveda, em pênalti cobrado no final do primeiro tempo, e André Luiz, logo no início da segunda etapa, garantiram o triunfo da equipe maranhense. Foi a primeira derrota do Esquadrão para o Sampaio Corrêa pela Série B na história, em seis jogos.

A “Bolívia Querida” segue invicta como mandante. O time alcançou o nono triunfo em 11 jogos em casa. Já o Bahia foi derrotado depois de duas vitórias seguidas. Parou nos 40 pontos e perdeu a vice-liderança para o Grêmio, que goleou o Operário-PR (5×1) e soma 43.

Apesar do baque, o prejuízo foi mínimo: a distância para o quinto colocado permanece em sete pontos porque o Londrina perdeu para o Cruzeiro e o Tombense empatou com o Vila Nova.

Agora na terceira posição, o tricolor vai tentar se recuperar contra o Ituano, sexta, às 21h30, na Fonte Nova.

PÊNALTI BOBO

Em busca da terceira vitória consecutiva, Enderson Moreira promoveu mudanças no Bahia. A principal novidade foi o retorno do goleiro Danilo Fernandes. Ainda na defesa, Didi entrou na vaga do machucado Luiz Otávio. No meio-campo, Emerson Santos ganhou a posição de Mugni.

Mesmo fora de casa, o Bahia começou a partida com mais posse de bola e alternando a criação pelo meio e pelos lados do campo, mas teve dificuldade para entrar na área adversária. Diante disso, a primeira grande chance aconteceu na bola parada. No cruzamento de Daniel, Ignácio cabeceou e acertou o travessão.

Sem imprimir grande intensidade, o tricolor fez um primeiro tempo cadenciado. Aos 24 minutos, Daniel recebeu do lado esquerdo da área e bateu de chapa. A bola tinha endereço, mas desviou no meio do caminho e foi para escanteio. Seria um golaço.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa apostava no contra-ataque. Os maranhenses ficaram perto de abrir o placar aos 31 minutos, numa jogada rápida em que Gabriel Poveda finalizou de cara com Danilo Fernandes. O goleiro do Bahia fez grande defesa.

O primeiro tempo caminhava para o empate sem gols, até que Daniel deu um carrinho em Pimentinha dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, bateu no canto direito de Danilo e fez 1×0, aos 45 minutos. Foi o 12º gol dele no campeonato.

A desvantagem no placar fez o Bahia mudar o time no intervalo. Enderson colocou Mugni no lugar de Emerson Santos e Jacaré na vaga de Igor Torres. Não teve nem tempo para sentir o efeito das alterações.

O Sampaio fez 2×0 no primeiro minuto do segundo tempo: Gabriel Poveda cabeceou na trave e, no rebote, André Luiz botou pra dentro.

Quem esperava um tricolor mais ousado por causa da desvantagem no placar, viu o time repetir o cenário do primeiro tempo. Num ritmo mais lento, o Esquadrão não conseguiu pressionar a defesa do Sampaio. Para piorar, o time pecou nas finalizações.

O colombiano Rodallega perdeu duas boas chances para reduzir o prejuízo. Primeiro em cabeçada dentro da área e depois no cruzamento de Matheus Bahia.



Bem à vontade no duelo, o Sampaio aproveitava os espaços cedidos pelo Bahia. O terceiro só não saiu aos 14 minutos porque Gabriel Poveda, na marca do pênalti, mandou por cima. Minutos depois, Pará entrou livre pelo lado esquerdo e bateu forte; Danilo Fernandes salvou.

O Sampaio Corrêa continuou perdendo gols. O chute de Pimentinha passou por Danilo Fernandes, mas Didi salvou em cima da linha. Na sequência, foi a vez do estreante Marcinho cortar embaixo da trave o chute de Léo Tocantins. Envolvido pelos donos da casa, o Esquadrão ouviu gritos de olé.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 2×0 Bahia – Série B do Brasileirão (23ª rodada)

Sampaio Corrêa: Gabriel Batista, Mateusinho (Maurício), Joécio, Allan Godoi e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira e Rafael Vila (Eloir); Ygor Catatau (Léo Tocantins), Poveda (Rafael Costa) e Pimentinha. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Danilo Fernandes, André (Marcinho), Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Rezende, Emerson Santos (Mugni) e Daniel; Igor Torres (Jacaré), Rodallega (Everton) e Copete (Davó). Técnico: Enderson Moreira.

Local: estádio Castelão

Gols: Gabriel Poveda, aos 45 minutos do 1º tempo, André Luiz, a 1 minuto do 2º tempo

Cartão amarelo: Gabriel Poveda, Ygor Catatau (Sampaio Corrêa); André, Vitor Jacaré e Enderson Moreira (Bahia)

Público: 2.120 pagantes

Renda: R$ 32.845,00

Arbitragem: José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (trio do Paraná)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)