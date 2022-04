Bahia ganha reforço na defesa para enfrentar o Sampaio Corrêa

Depois de ficar no empate por 1×1 com o CSA, na última sexta-feira (22), no estádio Rei Pelé, o Bahia mira agora um novo duelo pela Série B. Nesta terça-feira (26), o Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, às 21h30, pela 4ª rodada da competição.

Para o confronto, o tricolor tem pelo menos um reforço. O lateral direito Douglas Borel cumpriu suspensão diante do time alagoano e volta a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira.

Além do lateral, a tendência é a de que o atacante Raí também fique disponível para o treinador. Ele foi poupado do último jogo por conta de um desgaste físico. Outro que deve retomar a condição de titular é o lateral Luiz Henrique. O jogador chegou a viajar para Maceió, mas também foi poupado e ficou apenas no banco.

Já o atacante Hugo Rodallega e os meias Mugni e Warley seguem em fase de recuperação de suas lesões. No final de semana, Rodallega postou vídeo durante treino no CT Evaristo de Macedo. O colombiano não tem previsão de retorno aos gramados.

Nesta segunda-feira (25), o elenco tricolor realiza o último treino antes da partida com o Sampaio Corrêa. O Bahia é o líder da Série B, com sete pontos em três jogos.