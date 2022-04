Bahia não registra morte por covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia não registrou nenhuma morte provocada por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (30) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). No mesmo período foram registrados 279 casos da doença.

Dos 1.542.880 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.512.664 já são considerados recuperados, 360 estão ativos e 29.856 tiveram morte confirmada.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Na Bahia, 63.215 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Até este sábado, 11.493.652 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.633.036 com a segunda dose ou dose única, 5.452.213 com a dose de reforço e 38.093 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 912.988 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 349.157 já tomaram também a segunda dose.