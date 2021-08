Bahia passa dos 7 milhões de vacinados contra Covid-19

Giro no Mundo



A Bahia ultrapassou a marca de sete milhões de pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19.

O estado iniciou a imunização em 19 de janeiro, e atualmente os 417 municípios estão avançando na vacinação por idade.

Com o avanço da vacinação, o estado tem observado uma melhora nos índices da pandemia da Covid-19. A Bahia está há 18 dias em queda no número de casos ativos. Além disso, os índices de ocupação de leitos também estão em movimentação de queda.

Vale lembrar que mesmo que a notícia do avanço da vacinação seja positiva, a recomendação das autoridade sanitárias é para manutenção de cuidados com a Covid-19, incluindo uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca; higiene das mãos; uso de álcool gel 70%; e prática do distanciamento social.

Foto: Rodrigo Nunes/MS

