Bahia recebe doação de 5 mil kits de teste-rápido de Covid-19

A doação foi realizada pela empresa Imex Medical Group para a Secretaria do Estado da Saúde.

A Imex Medical Group, maior empresa nacional do segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde, acaba de doar mais de 30 mil testes rápidos Kit Covid para Secretarias de Saúde dos seguintes estados: Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, Bahia, além dos municípios de Conchal/SP e Pitangui/MG.

A iniciativa visa colaborar com a situação da pandemia em nosso país, que atravessa um dos piores momentos desde de março de 2020.

“É importante que as empresas se sensibilizem com a situação da saúde em nosso país. Temos a oportunidade de contribuir com a doação dos testes de diagnóstico para detectar a Covid. Por enquanto, realizamos a doação para 6 estados, pretendemos expandir a ação.”, declara Gabriel Lebarbenchon, Gerente de Marketing da Imex Medical Group.

Até o momento, foram realizadas doações para as seguintes instituições:

Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina

Estado: Santa Catarina

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

Seplan – Secretaria do Estado e Planejamento e Desenvolvimento

Estado: Rio Grande do Norte/RN

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

Hospital e Maternidade Madre Vaninn

Estado: São Paulo/SP

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

SESA – Secretaria de Estado da Saúde

Estado: Goiás/GO

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

SEMA – Central da Secretaria De Estado Da Saúde do Amazonas

Estado: Amazonas/AM

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

SESAB – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Estado: Bahia/BA

Quantidade: 5.000 testes rápidos Kit Covid

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pitangui

Estado: Minas Gerais/MG

Quantidade: 3.000 testes rápidos Kit Covid

Nos próximos dias, a empresa deve expandir o número de doações e também ampliar as unidades federais atendidas pela causa.

Sobre a Imex Medical Group

A Imex Medical Group do Brasil é a maior empresa nacional sendo uma das maiores fabricantes no segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde. Especializada em diagnósticos por imagem, atua na fabricação de equipamentos e prestação de serviços especializados com foco na inovação e tecnologia. Através da inteligência mercadológica, garante uma solução completa, oferecendo soluções diversificadas e excelência na prestação de serviços com profissionais altamente capacitados.

Com sua matriz localizada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, possui 6.000m² de área construída, depósito especial alfandegado auditado pela receita federal, certificações (ISO 9001:2015 e BPF/ANVISA), além de suas filiais em Barueri (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Belém (PA) e Porto Velho (RO), garantem agilidade, segurança e comprometimento na prestação de serviços em todo Brasil. Oferecer produtos e serviços com a máxima qualidade, melhor tecnologia e inovação é o desafio da Imex Medical Group do Brasil, buscando sempre as melhores soluções para seus clientes no segmento da saúde.

