Bahia recebe projeto com cursos e serviços voltados para mulheres empreendedoras

A Bahia é o primeiro estado do Nordeste a receber a Caravana Brasil Pra Elas, projeto que oferece cursos e serviços voltados para mulheres empreendedoras. A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), em Salvador. A ação é uma parceria entre o Governo Federal, Sebrae, órgãos do Sistema S, além de governos estadual e municipal e instituições financeiras.

Estiveram presentes na solenidade a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques; a subsecretária do Ministério da Economia e líder do Brasil Pra Elas, Caroline Busatto; superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury; o presidente do Conselho Deliberativo da entidade, Carlos de Souza Andrade; a diretora da Câmara Estadual da Mulher Empresária e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Rosemma Maluf, bem como representantes de outras entidades e instituições financeiras.

A secretária do Ministério da Economia, Daniella Marques, ressaltou o empenho em tornar o ecossistema empreendedor mais acolhedor para as mulheres com a parceria entre o Governo Federal e as instituições. “Devemos saudar esse momento por essa união de esforços, do que estamos comungando juntos, com propósito e soluções para milhares de mulheres do Brasil inteiro. Porque quando abraçamos o país por meio das mães, abraçamos a todos”, disse.

A subsecretária do Ministério da Economia e líder do Brasil Pra Elas, Caroline Busatto, pontuou que a caravana “é como uma chama para lembrarmos que é possível sonhar, realizar e ocupar os espaços que quisermos. Nunca estamos sozinhas e, aqui, temos um monte de novas conexões, amigas, parceiras e clientes que vão ajudar a divulgar os seus serviços, além de muitas outras coisas. Que possamos aproveitar esse espaço de conexão para isso”.

Caravana

Durante o evento desta segunda, as empreendedoras passaram por capacitações com os cursos e oficinas do Sebrae, além de serviços como formalização, abertura de contas bancárias, solicitação de crédito, renegociação de dívidas e registros de PIX. Vale ressaltar que a programação do projeto vai respeitar as necessidades e sensibilidades de cada região percorrida, além de incentivar as mulheres a se posicionarem em situações de vulnerabilidade ou violência doméstica.

Cerca de 60 caravanas compostas por mulheres de toda a Bahia participaram do evento, realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA). Neste primeiro ciclo, a iniciativa busca percorrer cidades nas regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso do Sul.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destaca que a Caravana Brasil Pra Elas vai impulsionar ainda mais o trabalho feito pelo Sebrae Delas, focado no público empreendedor feminino. “Este evento vai ficar marcado na história da mulher da Bahia e do Brasil. Fico feliz em participar deste momento, porque, há quatro anos, o Sebrae Bahia criou o Sebrae Delas, que vem sempre buscando o fortalecimento do empreendedorismo feminino no estado”, afirmou.

O nascimento da Caravana Brasil Pra Elas, segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, Carlos de Souza Andrade, mostra a potência do empreendedorismo feminino. “Um programa desse já nasce com força, pois o que pudermos fazer para esta Caravana, iremos nos empenhar para construir um país mais forte junto às mulheres empresárias”, finalizou.

As mulheres que participaram do evento em Salvador são beneficiárias do Auxílio Brasil ou foram mobilizadas com o apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres Infância e Juventude do município, Ronda Maria da Penha, Polícia Militar, Banco do Nordeste, Secretaria Municipal de Reparação, Rede Emunde e Associação Nacional das Baianas de Acarajé (ABAM).

A Caravana Brasil Pra Elas é uma ação que soma esforços do Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sebrae, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), por meio da Faeb/Senar, Confederação Nacional das Indústrias, através do Sesi Senai, Confederação Nacional do Comércio (CNC), pela Fecomércio, Sesc e Senac, bem como o Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nordeste.