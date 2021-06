Bahia receberá 180.600 doses de vacinas da Janssen

A Bahia receberá uma remessa com 180.600 doses de vacinas contra a Covid-19 fabricadas pelo laboratório Janssen. A previsão é que os imunizantes cheguem ao estado na próxima semana.

O quantitativo será destinado 50% para a capital e a outra metade será distribuída proporcionalmente para os demais municípios da região metropolitana de Salvador, além de Santo Amaro, Conde e Saubara. As vacinas serão utilizadas para dar prosseguimento ao plano de vacinação que está sendo executado pelos municípios.

Essa distribuição ficou acordada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa da saúde que reúne representantes dos 417 municípios e o Estado, realizada nesta quinta-feira (10). A coordenadora de imunização do Estado, Vânia Rebouças, esclarece que nas próximas remessas haverá um ajuste para que as vacinas continuem sendo distribuídas de forma proporcional. “Os 417 municípios baianos continuarão a receber equitativamente as vacinas, tendo como referência a quantidade de pessoas de cada público-alvo nas localidades”, afirma.

Vânia Rebouças explica também que a decisão tomada na reunião da CIB levou em conta o curto prazo de validade da remessa que será enviada para os estados. “Os munícipios assumiram o compromisso de fazer uso de 100% das doses recebidas em um curto prazo, que é inferior a 15 dias”, aponta.

O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, destaca que “a grande diferença da vacina do laboratório Janssen das demais que estão sendo utilizadas até o momento no Brasil é que é dose única. O armazenamento do imunobiológico pode ser feito em geladeiras comuns, de 2°C a 8°C”, afirma

Foto: Leonardo Rattes/Saúde GovBa