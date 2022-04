Bahia registra 1.328 casos ativos da covid-19 e mais 3 óbitos em 24h

O boletim epidemiológico deste domingo (3), divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), registra 1.328 casos ativos de covid-19, além de mais três óbitos. Nas últimas 24 horas foram registrados 67 novos casos.

Dos 1.534.051 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.502.997 já são considerados recuperados e 29.726 tiveram óbito confirmado.

Vacinação

Até o momento temos 11.502.835 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.523.584 com a segunda dose ou dose única e 4.887.976 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 810.700 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 170.120 já tomaram também a segunda dose.