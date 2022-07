Bahia registra 488 casos e 11 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 488 casos de covid-19, 2.684 recuperados e 11 óbitos pela doença. Os dados são do boletim epidemiológico desta segunda-feira (11).

Dos 1.612.179 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.562.613 já são considerados recuperados, 19.476 encontram-se ativos e 30.090 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim contabiliza ainda 1.919.973 casos descartados e 351.361 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda-feira.

Na Bahia, 66.095 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.626.901 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.721.945 com a segunda dose ou dose única, 6.437.582 com a dose de reforço e 952.081 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 982.135 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 573.958 já tomaram também a segunda dose.