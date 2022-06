Bahia registra 7 mortes e 1.082 novos casos de covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 1.082 casos de covid-19 e sete mortes provocadas pela doença nas últimas 24h. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), e apontam uma taxa de crescimento de 0,07%. A pasta informou ainda que, no mesmo período, 617 pessoas se recuperaram da doença, o que representa uma alta de 0,04%.

Desde o começo da pandemia, a Bahia já contabiliza 1.557.823 casos confirmados de infectados pelo coronavírus. Deste total, 1.523.980 são considerados recuperados, 3.874 encontram-se ativos e 29.969 pessoas morreram, já contando com os sete óbitos registrados nas últimas 24h.

Apesar das informações, a Sesab alerta que os dados podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, “a base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas”.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (16) contabiliza ainda 1.900.470 casos descartados e 338.222 em investigação. Os dados apresentados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17h desta quinta-feira.

Os dados apontam ainda que, na Bahia, 63.832 profissionais da saúde foram contaminados pelo vírus.

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 está suspensa nesse feriadão e será retomada apenas na segunda-feira (20), com nova edição do Arraiá da Vacinação, que tem horário prolongado para os públicos.

Até o momento 11.607.965 pessoas se vacinaram com a primeira dose, 10.704.045 com a segunda dose ou dose única, 6.111.984 com a dose de reforço (3ª dose) e 433.770 com o segundo reforço, conhecida como 4ª dose. Do público de 5 a 11 anos, 959.360 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 536.579 já tomaram também a segunda dose.