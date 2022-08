Bahia registra 797 casos de covid-19 e uma mortes em 24h

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 797 casos de covid-19 , 833 recuperados e 1 óbito. Os dados são do boletim epidemiológico deste sábado (20).

Dos 1.680.456 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.648.654 já são considerados recuperados, 1.230 encontram-se ativos e 30.572 tiveram óbito confirmado.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.670.357 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.838.405 com a segunda dose ou dose única, 7.045.948 com a dose de reforço e 1.798.703 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.024.721 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 638.058 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 26.425 tomaram a primeira dose.