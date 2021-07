Bahia registra menor número de óbitos por Covid-19 em 24h dos últimos seis dias

Destaque

Giro no Mundo



Publicado em 12 de jul de 2021 e atualizado às 14:05

Foto: Reprodução / Sesab

A Bahia registrou o menor número de novas mortes em 24h por conta da Covid-19 dos últimos seis dias. Com os 28 novos óbitos divulgados no domingo (11), de acordo com a secretaria de saúde do estado, o total de mortes chegou a 24.770.

O número de novos casos nas últimas 24h também registrou a menor taxa dos últimos seis dias com os 2.281 novos casos da infecção. Desde o início da pandemia já foram computados 1.158.122 casos da Covid-19 na Bahia. Ao todo, ainda estão 12.122 pessoas com o vírus ativo.

A ocupação de leitos de UTI adulto na Bahia está em 65%, com 47% de ocupação para os leitos de enfermaria.

Fonte | Bahianoticias