Bahia registra menos de mil casos de covid pela 1ª vez em 2 anos

Pela primeira vez em dois anos, a Bahia registra menos de mil casos ativos de covid-19. O estado possui 953 casos, segundo boletim divulgado neste sábado (9) pela Secretaria de Saúde da Bahia. O número abaixo de mil casos era a marca definida pelo governo estadual para desobrigar o uso de máscaras em locais fechados. A liberação em locais abertos foi definida no dia 2 de abril.

A última vez que esse patamar havia sido registrado foi em 20 de abril de 2020, quando foram notificados 979 casos ativos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 476 casos de covid-19 e 6 mortes. Dos 1.536.763 casos confirmados desde o início da pandemia, 29.768 tiveram óbito confirmado.

Em entrevista na quinta (7), o governador Rui Costa havia falado sobre a flexibilização do uso das máscaras em ambientes fechados.

“Pretendo, assim que a gente baixar esse número para menos de mil contaminados, liberar máscaras em ambientes fechados. Eu diria que estamos perto”, comentou o gestor durante agenda no município de Araci .

A secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, alerta que para que os números da doença continuem reduzindo é preciso o avanço da vacinação.

“Cerca de 90% da população baiana com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal, mas há muitas pessoas ainda em atraso para completar o esquema vacinal. São 4,1 milhões de pessoas que não buscaram os postos de saúde para tomarem a segunda dose ou a dose de reforço [terceira dose]”, afirma.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.827.857 casos descartados e 329.825 em investigação.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado.

Na Bahia, 63.055 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.449.927 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.538.629 com a segunda dose ou dose única e 5.075.145 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 836.514 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 224.016 já tomaram também a segunda dose.

Salvador

Em Salvador, a Prefeitura já autorizou o uso facultativo de máscaras em alguns ambientes fechados.