Bahia registra queda de 73% de pacientes na fila da regulação para leitos UTI Covid

A Bahia registrou, em um mês, uma queda de 73% no número de pessoas aguardando leitos de UTI adulto para tratar a Covid-19.

A média de pacientes à espera de regulação nos últimos três dias (30 de abril, 1º e 2 de maio) foi de 36, enquanto os dados registrados há um mês (em 31 de março, 1º e 2 de abril) mostravam uma média de 138,3 pacientes.

Os dados constam no boletim diário da Secretaria da Saúde (Sesab) do estado.

O estado registrou neste domingo (2) 47 pessoas aguardando uma vaga de UTI Covid Adulto. Para leitos clínicos a espera era de 26 pessoas.

No mês de março a Bahia passou pelo pior momento da pandemia da Covid-19 com altos índices de contaminação, novos diagnósticos, mortes e com o sistema de saúde sobrecarregado e à beira do colapso. Medidas restritivas foram adotadas em algumas regiões, a exemplo de Salvador, e leitos foram reabertos no estado. As medidas fizeram com que em abril os índices da pandemia apresentassem certa melhora.

Depois de passar os meses de março e parcela de abril com a ocupação de leitos de UTI Covid-19 adulto com índice superior a 80%, Salvador está há duas semanas com o indicador na casa dos 70% (leia mais aqui). No estado, a taxa de ocupação de UTIs adulto está em 78% na manhã desta segunda-feira (3).

