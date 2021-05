Bahia registra variantes do coronavírus em 32 cidades; Sesab recomenda suspender viagens

Imagem | Camila Souza/GOVBA

As variantes do coronavírus do Reino Unido e de Manaus foram identificadas em 32 municípios baianos, com casos de hospitalizações e morte. A identificação dessas ocorrências levou o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria da Saúde (Sesab), a emitir uma nota com um alerta e recomendações direcionadas à população, como a de evitar viagens não essenciais a esses locais.

Em relação a cepa de Manaus, até a segunda-feira (3) foram notificados 93 casos confirmados. Desse total, 40 precisaram de hospitalização e 29 evoluíram para óbito. De acordo com o Cievs, estes casos estão relacionados aos municípios de Amargosa, Anguera, Brumado, Camaçari, Cipó, Conceição do Jacuípe, Cruz Das Almas, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, João Dourado, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mutuípe, Porto Seguro, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Salvador, Santa Luz, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Serra Preta, Serrinha e Tanhaçu.

Já a variante do Reino Unido a Bahia teve pelo menos 13 casos confirmados, sendo que em dois houve necessidade de hospitalização e dois evoluíram para morte. Esses casos foram identificados em Ilhéus, Itapetinga, Lauro de Freitas, Prado e Salvador.

O Cievs destaca que essas variantes demandam atenção especial dos gestores públicos e da população, uma vez que são capazes de acarretar mais transmissibilidade e maior gravidade do quadro clinico dos pacientes. Na nota o órgão ainda faz um alerta para a necessidade de rastreamento e isolamento dos casos confirmados e destaca que é preciso adotar e intensificar ações de educação e comunicação em saúde para orientar a população aos cuidados devidos, como uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomerações.

“Recomendamos que as viagens não essenciais sejam evitadas principalmente para área onde foram detectadas variantes de atenção”, completa o Cievs.

Fonte | Bahianoticias