Bahia sai na frente, mas vacila no fim e cede empate ao Grêmio em Porto Alegre

O Bahia ficou muito perto de dar um passo importante rumo ao acesso à primeira divisão. No confronto direto com o Grêmio, na tarde deste domingo, o Esquadrão vencia até os 39 minutos do segundo tempo, quando levou o empate e ficou no 1×1, em Porto Alegre.

O Esquadrão saiu na frente com gol de Lucas Mugni, aos 48 minutos do primeiro tempo. O empate do Grêmio foi marcado por Thiago Santos, em uma bobeira da defesa tricolor.

O resultado mantém Bahia e Grêmio nas mesmas posições da Série B. O time baiano é o terceiro colocado, com 57 pontos, enquanto o tricolor gaúcho é o vice-líder, com 58.

Os dois próximos compromissos do tricolor serão na Fonte Nova, contra Vila Nova, no sábado (23), e Guarani, na sexta-feira (28). O time fecha a participação no Brasileirão contra o CRB, em Maceió.

SÓ VALEU O GOL

Depois da primeira semana inteira de trabalho no Bahia, o técnico Eduardo Barroca não mexeu na equipe e escalou o mesmo time que venceu o Brusque, por 1×0, na Fonte Nova.

Fora de casa, o Esquadrão foi pressionado pelo Grêmio durante todo o primeiro tempo. O time gaúcho usava os três atacantes para apertar a saída de bola do Bahia e causou problemas à defesa baiana.

Nos primeiros minutos, o Bahia abusou dos erros na saída de bola e por muito pouco não se complicou. Diego Souza, de bicicleta, e Villasanti, em chute de fora da área, ficam perto de abrir o placar.

Mais recuado, o Esquadrão não conseguiu sair da marcação adversária. O tricolor tentava organizar o jogo pelo chão quando tinha a bola, mas demonstrou muita dificuldade na construção ofensiva e muitos erros de passe.

O Grêmio voltou a levar perigo aos 21 minutos. O chute cruzado de Thaciano passou por todo mundo. Lucas Leiva ainda tentou um carrinho, mas não alcançou. Para a sorte do Bahia.

A partir dos 30 minutos o jogo ficou mais disputado, com muitas faltas no meio-campo. O lateral André, machucado, foi substituído por Marcinho. Acuado, o Bahia segurava o empate no primeiro tempo, mas a estrela do Esquadrão decidiu brilhar.

Na primeira boa chegada ao ataque, Jacaré cruzou na área, Ricardo Goulart raspou de cabeça e o goleiro do Grêmio espalmou nos pés de Lucas Mugni. O argentino não desperdiçou a chance e abriu o placar para o Bahia, aos 48 minutos.

VACILO NO FIM

Quem esperava um Bahia mais defensivo para segurar a vantagem, se surpreendeu com a postura do time no segundo tempo. O Esquadrão voltou do intervalo partindo para cima do Grêmio. O segundo quase saiu logo aos cinco minutos, no chute de chapa de Jacaré. A bola passou muito perto.

Aos poucos o Grêmio equilibrou a partida e o que se viu foi um duelo aberto, com chances para os dois lados. Sentindo o bom momento, Eduardo Barroca colocou sangue novo no Esquadrão. Matheus Davó e Raí Nascimento foram para o jogo nas vagas de Ricardo Goulart e Caio Vidal, respectivamente.

Quem balançou as redes, no entanto, foi o Grêmio. Aos 17 minutos, Diego Souza achou Biel na área. O atacante rolou para Thiago Santos completar para o gol vazio. O VAR entrou em ação e quatro minutos depois confirmou o impedimento de Biel, anulando o gol gaúcho.

O Bahia seguiu criando boas chances. No cruzamento de Davó, Patrick desviou com veneno, mas Gabriel Grando evitou o gol. Na sequência, Luiz Otávio subiu mais do que toda defesa gremista após o escanteio e também levou perigo

O Bahia se defendia bem, mas aos 39 minutos o Esquadrão não conseguiu segurar o ataque do Grêmio. No cruzamento pelo lado esquerdo, Luiz Henrique, sozinho, escorregou e não conseguiu cortar. Thiago Santos aproveitou a falha e, de cabeça, deixou tudo igual na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1×1 Bahia – Série B do Brasileirão (35ª rodada)

Grêmio: Gabriel Grando, Edilson (Léo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Thiago Santos) e Bitello (Elkeson); Thaciano (Guilherme), Diego Souza e Biel. Técnico: Renato Gaúcho

Bahia: Mateus Claus, André (Marcinho), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni (Miqueias) e Daniel (Rezende); Caio Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Gols: Lucas Mugni, aos 48 minutos do 1º tempo, e Thiago Santos, aos 39 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Caio Vidal, Daniel, Ricardo Goulart, Marcinho e Mateus Claus (Bahia); Edilson (Grêmio)

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).

VAR: Adriano Milczvski (PR)