Bahia tem 116 casos confirmados de varíola dos macacos

A Bahia tem 116 casos confirmados da varíola dos macacos, segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), nesta sexta-feira (7). Desse total de casos, 78 foram registrados em Salvador.

Entre as cidades que registraram casos da doença, Feira de Santana aparece em segundo lugar, depois da capital, com seis. Conceição da Feira e Lauro de Freitas registraram quatro infectados e Vitória da Conquista possui três. As cidades de Conceição do Coité, Maracás e Porto Seguro notificaram dois casos cada.

Conceição do Jacuípe, Ilhéus, Irecê, Itabela, Juazeiro, Mutuípe, Pé de Serra, Teixeira de Freitas, Xique-xique, Santo Antônio de Jesus, Antas, Cairu, Castro Alves e Conceição do Almeida registraram um caso da varíola dos macacos. Ao todo, 22 cidades da Bahia já registram casos da doença.

Segundo a Sesab, a Bahia possui, além dos confirmados, 384 casos suspeitos notificados da doença que aguardam diagnóstico laboratorial e outros 27 casos prováveis.

O primeiro caso no estado foi registrado em 13 de julho. O paciente era morador de Salvador e procurou um hospital particular com sintomas como febre alta, adenomegalia – inchaço nas glândulas do pescoço – e erupções no corpo. Depois, ele foi encaminhado para isolamento domiciliar.

A doença, também chamada de monkeypox, é uma zoonose viral que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. Ela tem sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão.

A infecção é autolimitada com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em dois períodos: invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor das costas e astenia intensa. A erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre e tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.