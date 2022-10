Bahia tem 96% de chance de subir para a Série A; veja os números

O torcedor do Bahia está muito perto de respirar aliviado na Série B do Brasileirão. O tricolor está próximo de confirmar o retorno à primeira divisão. Finalizada a 35ª rodada, as chances do Esquadrão de subir aumentaram e o fim da passagem pela Segundona pode ser decretado neste sábado (23).

Após o empate com o Grêmio, fora de casa, por 1×1, o Esquadrão chegou aos 57 pontos. O time se mantém na terceira colocação, e foi beneficiado pelo empate entre Sport e Vasco, que terminou 1×1, após invasão de campo da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro.

Com a distância de quatro pontos para o Sport, 5º colocado, os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apontam que o tricolor tem 96,1% de chance de acesso, restando apenas mais três jogos para o fim da competição.

Veja a tabela da Série B

Vice-líder, com 58 pontos, o Grêmio tem 97,1% de chance de subir, enquanto o Vasco fecha o G4 com 77,9%. Entre os times que estão fora da zona de classificação, o Sport aparece com 8,5%, seguido de Ituano (7,4%), Criciúma (6,7%), Sampaio Corrêa (5,2%) e Londrina (1,1%).

O Bahia pode assegurar matematicamente o acesso à Série A já na próxima rodada. Para confirmar a vaga, o Esquadrão precisa vencer o Vila Nova, no sábado (23), às 16h30, na Fonte Nova, e torcer para que Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não vençam as suas partidas.

Todos os três concorrentes jogam fora de casa. O Sport visita o Londrina, o Criciúma encara o Vasco e o Sampaio Corrêa pega o Ituano. Nesse cenário, o Esquadrão chegaria aos 60 pontos e 17 vitórias, não podendo mais ser alcançado pelos adversários.

O Bahia, aliás, pode comemorar o retorno à primeira divisão até mesmo sem depender do jogo entre Ituano e Sampaio Corrêa, que se enfrentam às 18h30, do sábado (23). Para isso acontecer, além de vencer o Esquadrão precisará secar o Sport e torcer por um empate entre Vasco e Criciúma. Como o Vasco pega o Sampaio Corrêa na 37ª rodada, um vai tirar ponto do outro e o Esquadrão não seria alcançado.