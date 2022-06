Bahia vai ter mudança em todos os setores do time contra o Sport

Em time que está ganhando não se mexe. A máxima do futebol costuma ser aplicada nos clubes brasileiros, mas o Bahia precisará ignorá-la diante do Sport no jogo das 21h30 de quarta-feira (8), na Fonte Nova. O triunfo contra o Criciúma no último final de semana sinalizou que o técnico Guto Ferreira precisará fazer mudanças em todos os setores e não apenas por obrigação. Alguns jogadores que deixaram o banco de reservas foram determinantes para a produtividade tricolor.

A primeira mudança é na defesa. Prata da casa, Ignácio está fora. Ele foi expulso contra o Criciúma e irá cumprir suspensão automática. Didi será o substituto. Ele entrou no intervalo do jogo diante da equipe catarinense para recompor a defesa, teve boa atuação e vai ganhar a terceira oportunidade como titular na Série B, a primeira diante da torcida, na Fonte Nova. Será a segunda vez que ele vai formar dupla com Luiz Otávio. Os dois já atuaram juntos no empate fora de casa com o CSA.

Tudo indica que também haverá mudança no meio-campo e por ordens médicas. Um dos destaques do Bahia na Série B, Rezende ainda não foi vetado, mas dificilmente terá condições de atuar contra o Sport. Com um incômodo na coxa, ele ficou fora dos dois primeiros treinamentos preparatórios para o jogo com a equipe pernambucana.

A tendência é que ele seja substituído por Mugni. O argentino entrou no lugar de Rezende no intervalo do jogo contra o Criciúma e fez a diferença em campo. Além de jogar bem, o meia deu a assistência para Davó empatar o jogo e iniciar a reação tricolor. Caso seja confirmado no onze inicial, será a primeira partida como titular dele na Série B. Mugni passou o começo da competição se recuperando de um estiramento na coxa e só atuou nas duas últimas rodadas, ambas entrando na etapa final.

Defesa, meio-campo e também ataque. O setor ofensivo deve ser o único a ter mudanças por opção. Escalados contra o Criciúma, Jacaré e Raí Nascimento deixaram muito a desejar e tendem a ser sacados do time. O primeiro teve a 10ª oportunidade com a camisa tricolor na Série B, a terceira como titular. Mesmo com ritmo de jogo, não justificou a presença no onze inicial. O segundo voltou a atuar após se recuperar de uma lesão que o deixou mais de um mês longe dos gramados. Também não foi bem.

Sacados no intervalo do jogo contra o Criciúma, Jacaré e Raí Nascimento ficarão como opções no banco de reservas no jogo com o Sport, bem como Marco Antônio, novamente disponível após cumprir suspensão.

Trio de ataque inédito

Artilheiro do Bahia na temporada, com 12 gols, Rodallega deve ganhar nova oportunidade. Recuperado de lesão na coxa, ele fez apenas o segundo jogo na Série B no sábado passado. Agora, a tendência é que tenha pela primeira vez a companhia de Rildo e Davó. Contra o Criciúma, o colombiano de 36 anos deixou o gramado no intervalo, quando os atacantes de 22 anos foram convocados por Guto Ferreira.

Receberam a missão de mudar o cenário do jogo e a cumpriram. Deram ritmo mais propositivo ao setor ofensivo e assinaram o gol da virada. Com assistência de Rildo, Davó marcou o segundo dele no jogo, aos 49 minutos do 2º tempo, e garantiu a vice-liderança da Série B. Com 19 pontos, o Bahia só tem campanha inferior ao Cruzeiro, que soma 25 e lidera o torneio. Diante do que mostraram contra o Criciúma, os dois pedem passagem no time titular que vai encarar o Sport.

O Esquadrão deve entrar em campo diante do Sport com Danilo Fernandes, Borel, Luiz Otávio, Didi e Djalma; Patrick, Mugni e Daniel; Rildo, Rodallega e Davó.