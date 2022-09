Bahia vira mais um jogo, vence o Tombense e amplia vantagem no G4

Futebol não é coisa de Deus, mesmo que tenha seus deuses para ajudar em alguns momentos e pirraçar em outros. Quem esteve na Fonte Nova durante a noite deste sábado (3) para ver o Bahia jogar contra o Tombense os viu operando em alta. O tricolor, ao que tudo indica, tomou gosto pela virada. O time de Enderson Moreira fez um de seus melhores jogos na Série B e venceu por 3×1, chegando aos 50 pontos na Série B. Como de costume, com casa cheia. Lucas Mugni, Jacaré e Copete marcaram para o Esquadrão.

No primeiro tempo, os deuses pirraçaram. O Bahia amassou o Tombense durante quase todos os 50 minutos, incluindo acréscimos. Duas bolas na trave de Goulart, pelo menos três defesaças do goleiro Felipe Garcia e dois cabeceios de Gabriel Xavier que passaram perto da trave.

Sabe o que o Tombense fez? O gol. Após sair jogando bem desde a defesa, o time mineiro acionou Rodrigo, que cruzou na medida para Everton receber nas costas de Ignácio e chegar chapando para o fundo do gol de Mateus Claus. A bola ainda pegou no travessão antes de entrar. Era a pirraça dos deuses, como quem queria ensinar o clichê de que, quem não faz, toma.

No início do segundo tempo, os deuses deixaram de lado a pirraça. Era hora da provação: e aí, Bahia, vai me ajudar a te ajudar? O primeiro teste veio aos 5 minutos da etapa final. Após revisão no VAR, a árbitra Edina Alves marcou pênalti para o tricolor por toque na mão do zagueiro Ednei. Mugni foi para a bola, colocou no cantinho e empatou.

Dois minutos depois, um humano decidiu entrar na parada. Mugni tratou a bola com carinho e cruzou da direita, Jacaré fez jus ao apelido de réptil e deu um bote na bola, se atirando nela para vencer Felipe Garcia e virar o jogo.

Os dois gols atordoaram o Tombense, mas o Bahia perdeu boas oportunidades de ampliar com chances perdidas por Davó e Daniel. Ignácio quase fez de letra após escanteio, defendido pelo goleiro. Enderson tentou aumentar o poder de fogo colocando Ytalo, já aos 39 da segunda etapa.

Logo no primeiro lance, o centroavante puxou bem a marcação e deu espaço para Daniel avançar. O camisa 10 fez jus ao que veste e deu um passe delicioso para Copete se esparramar no chão e correr pro abraço. Foi o primeiro gol do colombiano pelo tricolor. O terceiro do Bahia no jogo.

A virada foi um motivo para a torcida guardar boas memórias. Agora, serão 21 dias longe da Fonte Nova, pois o time vai enfrentar Criciúma e Sport como visitante. A volta para casa é só no dia 24.

O Bahia continua vice-líder da Série B, agora com 50 pontos, nove de vantagem para o Londrina, quinto colocado. O Tombense tem 39 e está em oitavo lugar.



Ficha Técnica | Bahia 3×1 Tombense

Campeonato Brasileiro | Série B | 28ª Rodada

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni (Emerson Santos) e Daniel (Rodallega); Ricardo Goulart (Copete), Jacaré (Igor Torres) e Davó (Ytalo). Técnico: Enderson Moreira

Tombense: Felipe Garcia, Diego Ferreira (David), Ednei, Roger e Emerson Barbosa (Manoel); Rodrigo (Joseph), Zé Ricardo (Bruno Mota), Matheus Frizzo, Jean Lucas e Renatinho (Igor Henrique); Everton. Técnico: Bruno Pivetti.

Estádio: Arena Fonte Nova

Gols: Everton, aos 23 minutos do primeiro tempo; Lucas Mugni, aos 8; Jacaré, aos 11; e Copete, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo: Ednei Roger Carvalho, Zé Ricardo e Rodrigo (Tombense)

Público: 39.574 pagantes

Renda: R$ 1.006.837

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA).