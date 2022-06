Bailarina do Faustão vai representar a Bahia no Miss Universo Brasil 2022 

A dançarina do balé do “Faustão na Band” Amanda Malaquias, 26 anos, foi escolhida como representante da Bahia para a etapa nacional do Miss Universo Brasil 2022.

Amanda é formada em administração de empresas, pós-graduada em marketing e também atua como modelo. Ela nasceu em Ibipeba, do distrito de Lagoa Grande, na região Centro-Norte da Bahia.

Amanda Malaquias (Foto: Divulgação)

Fã dos concursos de beleza, ela acumula títulos como Miss Bahia Juvenil, Miss Model Internacional e Miss Brasil Global.

Na versão Universo, Amanda já competiu como Miss Universo São Bernardo do Campo 2018, pelo estado de São Paulo, como também Miss Universo Lapão 2016 e Miss Universo Ibipeba 2021, pelo estado da Bahia.

Amanda Malaquias (Foto: Divulgação)

Como não houve eleição neste ano, para a escolha da candidata do Miss Universo Bahia, o júri técnico analisou diversos perfis de ex-participantes de edições anteriores do concurso com os quais foram discutidos estratégias com foco na competição nacional.

A final do concurso com as 27 indicadas de todo o Brasil vai acontecer em São Paulo em data ainda não definida.