Bake Off Brasil: 8ª temporada estreia com prova sobre as origens dos competidores

O maior reality show de confeitaria do Brasil está de volta ao SBT neste sábado (06). Com apresentação de Nadja Hadda, a atração traz um novo integrante no corpo de jurados: o renomado chef italiano Giuseppe Gerundino. Ao lado de Beca Milano, a dupla será responsável por avaliar os preparos e decidir quem vai ficar com o avental azul a cada episódio.

Na estreia da oitava temporada de ‘Bake off Brasil: Mão na Massa’, os participantes chegam à tenta preparados para enfrentar desafios doces. Na prova criativa foi possível conhecer um pouco mais dos competidores no bolo “Doces Origens”. Na prova técnica, um desafio de precisão e habilidade trouxe muita tensão com o doce “Esferas Invertidas”.

Com direção de Marcelo Kestenbaum, o ‘Bake off Brasil: Mão na Massa’ terá 18 confeiteiros amadores, de várias partes do Brasil. O campeão desta temporada, além de ganhar o título de Melhor Confeiteiro Amador do Brasil, ganhará uma viagem ao lado do presidente da Cacau Show, Alê Costa, para conhecer as chocolaterias da Europa. Além disso, receberá também 25 mil reais em produtos no site da Philco.

Giuseppe Gerundino estreia no júri, ao lado de Beca Milano. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Elenco do ‘Bake off Brasil’ enfrenta jornalistas no Domingo Legal No Passa ou Repassa deste final de semana a confeitaria e as notícias enfretaram desafios para ver quem leva a melhor. Formando o time azul, a apresentadora Nadja Haddad e os juros Giuseppe Gerundino e Beca Milano representam o ‘Bake Off Brasil: Mão na Massa’, que chega à sua oitava temporada neste sábado (06).

O time amarelo traz um time para representar os jornalistas do SBT. Michelle Barros, Bruno Vicari e Márcia Dantas tiveram que mostrar suas habilidades para levarem a melhor nos jogos. Na prova final, a apresentadora do SBT Brasil não se saiu bem na prova das agulhas. Já o time do Bake Off Brasil conseguiu dar um show na temida fase do choque. No final, Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino se saíram vencedores.

