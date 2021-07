Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Caravelas

Notícias



Publicado em 19 de jul de 2021 e atualizado às 15:05

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Foto | Projeto Baleia Jubarte

Uma baleia jubarte foi encontrada morta na tarde de domingo (18), depois de ter encalhado na região de Pontal do Sul, na praia Grauçá, em Caravelas, região sul da Bahia. Este foi o quinto animal encalhado no litoral do estado este ano, e o 72º encontrado morto na temporada de reprodução em todo o Brasil.

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, o número de baleias encalhadas neste início de temporada de reprodução já supera todas as ocorrências de 2020 – quando houve um registro de 70 animais mortos – e há uma crescente no número de animais encalhados.

Segundo o instituto, a maioria das baleias é juvenil, em busca de alimento. Por isso, a tendência é de que elas não sigam além do arquipélago de Abrolhos, mas permaneçam nessa região durante toda a temporada.

O coordenador do Baleia Jubarte, Enrico Marcovaldi, disse que a maior razão dos acidentes é a atividade pesqueira no sul do Brasil. No entanto, mesmo com o aumento do número de casos, é possível enxergar um lado positivo: o aumento da população das baleias.

“A ocorrência das baleias jubarte é em maior número onde tem uma atividade pesqueira muito intensa no sul do país. Mas por outro lado, isso remete a uma questão positiva, porque elas estão crescendo”, afirmou.

A maioria das ocorrências dos encalhes no Brasil foi registrada em Santa Catarina (26) e São Paulo (19). Todos os animais encontrados encalhados já estavam sem vida.

Fonte | G1 Ba