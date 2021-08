Baleias Jubarte fazem o show em Porto Seguro

Destaque



24 de ago de 2021

A temporada das baleias jubarte começou mais cedo este ano, com muitas delas sendo vistas fazendo o show pelos mares de Porto Seguro. E os passeios de observação desses fascinantes animais ganharam nova roupagem. É que a Cia do Mar Navegação e Turismo, que há mais de 20 anos realiza roteiros náuticos, encantando turistas de todo o Brasil, agora está sendo administrada pelo jovem empresário Bruno Barbiero, que comanda também a Rio Buranhém Navegação.

Com essa união, soma-se à tradição da Cia do Mar, mais duas décadas de experiência e know how da Rio Buranhém nas águas mornas e calmas de Porto Seguro. Essas mesmas águas, que todo ano, de julho a outubro, servem de abrigo para as baleias jubarte vindas da Antártida em busca desse ambiente privilegiado para o acasalamento e o nascimento de seus filhotes. De quebra, oferecem um maravilhoso e inesquecível espetáculo, com a plasticidade do seu balé, a ostentação de sua calda e o seu canto sedutor.

Batizado de Safari Jubarte, a observação desses gigantes e dóceis animais é um dos principais atrativos turísticos apresentados pela Cia do Mar, que oferece ainda passeios para o Parque Marinho do Recife de Fora, além de fretamentos de embarcações para eventos turísticos e corporativos. “Através dessa parceria, estamos aliando toda a tradição e qualidade da Cia do Mar, com nosso conhecimento no ramo náutico, para investir no turismo limpo e proporcionar experiências realmente diferenciadas para nossos clientes”, afirma o diretor Bruno Barbiero.

Turismo diferenciado

Entre os diferenciais oferecidos pelos passeios da Cia do Mar estão o embarque em local privativo e a disponibilização de alguns itens e assessórios, incluídos no valor do ingresso, como o serviço de bordo, com frutas, açaí e água; equipamentos de mergulho e calçados para acesso aos recifes. Sem falar na tripulação, que além da experiência em navegação, passa por constantes treinamentos para aprimoramento dos serviços prestados.

O passeio de Observação de Baleias é sempre acompanhado pela bióloga Thais Melo, que transforma a experiência em uma grande aula sobre amor à natureza e conservação ambiental. Recentemente, foi firmado também um convênio de apoio técnico com o IBJ (Instituto Baleia Jubarte), que há 33 anos monitora as populações de baleias em todo o litoral brasileiro. No Safari Jubarte, os visitantes apreciam os animais livres, em seu habitat natural.

“Para mim é muito gratificante trabalhar com esse tipo de turismo, em que apresentamos às pessoas o lado bom da vida que a natureza nos proporciona, e temos a oportunidade de vê-las felizes”, afirma Barbiero. Destacando o lema “conhecer para preservar”, segundo ele, o passeio náutico é uma experiência grandiosa, para conhecer a biologia da espécie e se envolver no processo de conservação. “Estamos investindo no ecoturismo náutico por acreditar na Cia do Mar e nesse turismo, que possui ainda um grande potencial de desenvolvimento em nossa região”, resume.

Por | Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

