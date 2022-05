Balloteli marca cinco gols no mesmo jogo na Turquia; veja golaço

Longe dos holofotes das principais ligas de futebol, o italiano Mário Balotelli voltou a ser assunto no mundo da bola pelo seu desempenho na goleada do Adana Demirspor, time que ele atua na 1ª divisão da Turquia, contra o Göztepe. O atacante marcou cinco gols na vitória por 7×0 na última rodada do campeonato turco.

Entre os gols, um deles foi uma pintura digna de prêmio Puskás. O sétimo gol da goleada foi marcado por Balotteli saiu aos 25 minutos da segunda etapa, quando o atacante de 31 anos recebeu do lado esquerdo, pedalou para cima do zagueiro e chutou de letra para as redes. Em seu Instagram, o italiano publicou o lance e comemorou a atuação.

“Cinco gols por mim hoje! Não havia melhor maneira de encerrar a temporada. Obrigado a todos!”, escreveu Mário. O vídeo já alcançou quase 700 mil curtidas em 24h. Veja o gol:

Torcedores e amigos de Balotelli rasgaram elogios ao jogador, muitos deles pedindo o retorno do atacante para a seleção italiana e definindo: “Super Mario está de volta!”.

E a exaltação ao desempenho do italiano não surge à toa. Após três temporadas com números pouco relevantes, Balotteli alcançou marca quase histórica em sua carreira. Antes, foram marcados 19 gols em 58 jogos, atuando por quatro clubes diferentes nas ligas italiana e francesa. Já nesta temporada o ‘Super Mário’ os mesmos 19 gols em 33 jogos, tornando esse o segundo período mais goleador do atacante. O recorde é da temporada 2017/18, quando fez 26 gols em 38 jogos pelo Nice.

Balotelli foi o vice artilheiro do campeonato turco e ainda distribuiu quatro assistência. Seu time, o Adana Demirspor, terminou em 9º lugar na tabela, com 55 pontos.