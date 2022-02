Banco abre inscrições para o programa Santander Graduação 2022

Região / Mundo



Publicado em 3 de fev de 2022 e atualizado às 00:42

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Santander irá disponibilizar 1,6 mil bolsas no valor de R$ 3.600 pagos ao longo de um ano para auxiliar os estudantes com custos escolares

§ A inscrição vai até 17 de abril e deve ser feita no portal Santander Becas

§ São mais de 290 Instituições participantes vinculadas ao Santander Graduação

Estão abertas as inscrições para o programa Santander Graduação 2022. A instituição concederá 1,6 mil bolsas, no valor de R$ 300 por mês durante um ano, para apoiar os estudantes no pagamento de mensalidades, compra de materiais e apoio em alimentação e transporte. O programa é voltado a estudantes de graduação e pós-graduação. Interessados devem se inscrever pelo site do Santander Becas (https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2022) até 17 de abril.

O estudante deve ter excelência acadêmica, frequência na instituição de ensino durante todo o programa, do início à conclusão, e estar em situação de vulnerabilidade social. Cabe à instituição do participante divulgar o edital com os requisitos gerais do Santander Graduação.

“O Santander Graduação já contemplou mais de 5 mil alunos desde 2017. Sabemos que a vida do universitário não é fácil: são gastos com moradia, alimentação, transporte, sem contar materiais e a mensalidade em casos de universidades particulares. O programa é mais do que um apoio financeiro, é um grande incentivo para que os futuros profissionais não abandonem suas carreiras”, diz Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

Os selecionados têm até o dia 17 de abril para confirmar a participação. O resultado será divulgado em 23 de maio e cada aluno poderá verificar o status da bolsa acessando a plataforma Becas Santander.

Sobre o Santander Universidades

O Santander Brasil foi selecionado para o top 10 do ranking Change The World 2019 da revista americana Fortune, que aponta as empresas que colaboram para tornar o mundo um lugar melhor por meio de seus próprios negócios. O firme compromisso com a educação superior, por meio do Santander Universidades (www.santander.com.br/universidades), também diferencia o Banco como a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018. Já são acordos de colaboração com 1.000 universidades e instituições de 22 países, além de 2 bilhões de euros destinados a iniciativas acadêmicas e 600 mil bolsas de estudo desde 2002. O Santander Brasil tem investido mais de R$ 40 milhões por ano em educação, e em 2021 apoiamos mais de 33 mil estudantes por meio de diversos programas de bolsas de estudo.

Por | Kauê Diniz