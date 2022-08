Banco Central reduz previsão de inflação para 7,02%

Os economistas consultados pelo Banco Central reduziram de novo a estimativa de inflação deste ano, agora para 7,02%. Há uma semana, a projeção era de 7,11% para o IPCA. A informação está no Boletim Focus divulgado nesta manhã. Esse é o primeiro Focus desde o anúncio pelo IBGE da deflação em julho.

Já para o ano que vem, a expectativa subiu novamente. Segundo o mercado, o IPCA deve fechar o ano a 5,38%.

A previsão para o PIB, o Produto Interno Bruto, subiu para 2%, alcançando o índice previsto pelo governo. Para 2023, a previsão é de um crescimento de 0,41%.

O dólar deve terminar valendo R$ 5,20 no fim do ano, mesmo valor previsto para o ano que vem.

Para a taxa Selic, que é a referência para as taxas de juros cobradas no país, a projeção é que encerre o ano em 13,75%, que é o valor atual. Para 2023, no entanto, os economistas preveem redução. A expectativa é que no fim do ano que vem, a Selic esteja em 11%.

Economia Brasília Sâmia Mendes – GT Passos Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Inflação banco central Focus 62:00