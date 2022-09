Banco Central revisa inflação para 5,8% em 2022

O Banco Central revisou a previsão de inflação de 2022 para 5,8%, bem abaixo da estimativa anterior, de junho, que era de 8,8%, mas ainda acima da meta que é de 3,5%. Em setembro, a autoridade monetária espera uma deflação de 0,21%.

Já o PIB foi revisado para cima. Agora, é esperado um crescimento econômico de 2,7% neste ano, com o aquecimento do segundo trimestre e os resultados iniciais do terceiro.

Para o ano que vem, a projeção de crescimento é de 1,0%, sob influência da desaceleração global e dos impactos acumulados da política monetária doméstica.

Os números estão no Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, divulgado nesta quinta-feira.

Segundo o documento, a deflação esperada para setembro é explicada principalmente por alimentos e combustíveis.

A projeção para próximos meses também leva em consideração esses fatores, segundo o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

De acordo com o Banco Central, a inflação ao consumidor surpreendeu para baixo no trimestre encerrado em agosto, algo que não ocorria desde setembro de 2020.

