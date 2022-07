Banco do Brasil diz que investiu 50% a mais no financiamento agrícola

O agronegócio é um dos principais setores que ajudam o crescimento do PIB brasileiro. O Banco do Brasil vai fazer o maior investimento da história na safra de 2020/2023. São R$ 200 bilhões.

O presidente do BB, Fausto Ribeiro, em conversa ao Repórter Nacional da manhã, explicou que isso um aumento de quase 50% em relação ao ano passado.

Para dar crédito, suporte e conhecimento ao pequeno produtor, o banco tem cinco carretas percorrendo o interior do país. Outra ferramenta é a plataforma Broto, um ambiente digital que conecta produtores rurais, prestadores de serviços e fornecedores em um único local.

Em dois anos já foram mais de R$ 1,5 bilhão em negócios realizados. O BB oferece também assistência técnica, como explica o presidente Fausto Ribeiro.

Fausto Ribeiro defende que uma forma de melhorar a produtividade no campo e ao mesmo tempo evitar o desmatamento é investir em tecnologia e na capacitação do produtor para que possa utilizar as áreas de produção da melhor possível.

Economia Brasília Radiojornalismo – GT Passos Dayana Vitor – Repórter da Rádio Nacional banco do brasil agricultura financiamento 125:00