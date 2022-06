Banco do Brasil pede a acionistas reajuste salarial da diretoria

Proposta de reajuste salarial do Banco do Brasil1 Quadro de remuneração da diretoria do Banco do Brasil

Banco do Brasil apresenta proposta de aumento salarial da diretoria

Fausto de Andrade é o presidente do Banco do Brasil

Paulo Guedes, ministro da Economia, Fausto de Andrade Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, e Bolsonaro, mandatário da República, durante assinatura de programa federal

Banco do Brasil anunciou lucro de R$ 6,6 bilhões no 1º trimestre de 2022

O Banco do Brasil submeteu aos acionistas uma proposta de reajuste salarial da diretoria executiva. O valor total para pagamento de honorários e benefícios dos membros da diretoria e do conselho de administração do BB, até março de 2023, passaria de R$ 65,4 milhões para R$ 67,3 milhões.

Segundo a proposta, a remuneração básica do presidente passaria de R$ 68,7 mil para R$ 77,1 mil. Trata-se de um reajuste de 12,13%.

O salário dos vice-presidentes sairia de R$ 61,5 mil para R$ 69 mil e dos diretores passaria de R$ 52,1 para R$ 61,5 mil. Esses valores são referentes ao salário fixo dos executivos, que ainda recebem remuneração variável e benefícios.

O Banco do Brasil argumenta aos acionistas que a proposta “tem como intuito preservar a diretriz da justa remuneração dos administradores estatutários frente às responsabilidades dos cargos assumidos”. A instituição financeira diz que registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 21 bilhões em 2021 e que esse resultado é “reflexo do desempenho dos administradores”.

Os acionistas vão votar eventual reajuste salarial em assembleia convocada para o próximo dia 29 de junho.

