Banco Fibra realiza leilão de imóveis

A Frazão Leilões, empresa que é referência no setor, promove, no próximo dia 26 de maio, às 10h, o leilão de 17 imóveis do Banco Fibra, localizados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

Em relação às condições de pagamento, além da opção à vista, os imóveis podem ser pagos à prazo, com sinal mínimo de 30% do valor proposto, e o parcelamento se dará em 12, 24 ou 36 parcelas, acrescidas de juros de 1% a.m., sendo a proposta de parcelamento submetida à análise do vendedor. A grande maioria dos imóveis já está desocupado.

Em Luziânia, Goiás, está um terreno urbano, desocupado, na Avenida Rio Grande do Sul, com 12.000m² de área total e lance inicial de R$1.450.000,00. Já em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, está situado um terreno urbano na Rua F, de 142.392m² de área total. Seu lance está a partir de R$5.500.000,00.

Sendo o imóvel de menor lance do evento, com início em R$250.000,00, está um conjunto comercial com uma vaga na garagem na capital paulista. O imóvel fica localizado na Rua Purpurina, e possui 32,14m² de área útil. No EStado de São Paulo está a maior concentração de lotes, contemplando terrenos nas cidades de Itú, Santana do Parnaíba, e São Bernado do Campo com metragens que vão de 3.417 a 41.304m².

Por último, na Bahia, em Cadeias, situado na Rodovia BR 521, está um terreno de 110.183,20m² de área total, com lance a partir de R$ 2.850.000,00.