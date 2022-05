Banco Safra lança página com diversos cursos grátis de educação financeira

O portal O Especialista, do Banco Safra, lançou uma nova página dedicada à educação financeira, onde o leitor terá a oportunidade de aprender sobre diversas modalidades de investimentos, além de conceitos sobre a macroeconomia.

Dentre os cursos disponíveis estão conteúdos que explicam como investir em fundos imobiliários, nos mercados de ações e de criptoativos, por exemplo. As aulas, em formato de vídeo, são conduzidas por especialistas do Safra e oferecidos gratuitamente para o público, que pode assistir no horário desejado.

O cardápio variado de aulas atende desde o público que busca dar os primeiros passos na economia e nos negócios até o aluno que busca maior profundidade. Para ter acesso aos cursos de educação financeira, basta que o interessado acesse o site de O Especialista, na área de Cursos.

O portal O Especialista oferece diariamente informações atualizadas sobre o mercado financeiro, negócios, tecnologia e outros temas de economia, sempre acompanhados de análises para ajudar as decisões dos investidores.