Banda Agentes do Metrô abre nova temporada de shows nesta quarta (26)

A nova temporada de shows da Banda Agentes do Metrô será aberta nesta quarta-feira (26), na Estação de Metrô Rodoviária, das 17h às 18h30, em celebração ao Dia do Metroviário. Após um período sem apresentações devido à pandemia, o grupo retorna com novidades, com quatro novos integrantes, incluindo uma vocalista e um vocalista.

No repertório especial do show, terá destaques para sucessos de axé que marcaram os Carnavais de Salvador, além de músicas autorais, como o pagodão “Bora de Metrô” e “Meu sorriso rimando com o seu olhar”.

A banda é formada por 10 músicos, todos Agentes de Atendimento do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Para o show de quarta, o grupo se apresentará numa versão pocket, com seis integrantes. “Buscamos levar alegria para os nossos clientes e valorizar também a cultura e música da Bahia, mostrando o que temos em nosso estado!”, destaca o vocalista Luciano Ricardo.

O show integra o programa Bora de Metrô, da CCR Metrô Bahia, que apoia a arte e promove durante todo o ano no Sistema Metroviário eventos culturais e de entretenimento, além de serviços de saúde, beleza e bem-estar.

Serviço

O quê: Show da Banda Agentes do Metrô

Quando: 26 de outubro (quarta-feira), das 17h às 18h30

Onde: Estação de Metrô Rodoviária