Banda cancela show no Rock In Rio há oito dias do evento; veja substituto

A organização do Rock In Rio 2022 informou que o trio de rappers Migos não irá mais se apresentar no dia 04 de setembro, terceiro do festival. A informação foi divulgada pela organização nesta quinta-feira, 25, oito dias antes do início do festival. Segundo comunicado, a ausência acontecerá por motivos alheios ao festival. A cantora Iza, que originalmente abriria os trabalhos do Palco Mundo neste dia, será agora o segundo show enquanto a banda Jota Quest se juntará ao line-up do evento para abrir os shows do palco principal. Além dos dois, Demi Lovato e Justin Bieber também se apresentarão no palco principal. No Palco Sunset, acontecerão os shows de Matuê, Luísa Sonza e Marina Sena, Emicida e Gilberto Gil. Os ingressos para todos os dias do festival já estão esgotados. O festival acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro deste ano na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

