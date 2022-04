Banda Fàájì Afrobeats se apresenta neste sábado no Rio Vermelho

A banda Fàájì Afrobeats se apresenta neste sábado, 2, a partir das 17h, no Happy Hour da Casa da Felicidade, em Salvador.

Com letras em yorùbá, lgbo, inglês, português, espanhol e francês, o grupo composto por três músicos e produtores musical – dois nigerianos e um espanhol – mistura gêneros musicais africanos como o afrobeats, o afropop e o afroRnB com influências da musicalidade brasileira, principalmente baiana.

Apesar das letras em diferentes idiomas, cada apresentação é feita de forma interativa a fim de proporcionar ao púbico uma experiência que envolve ancestralidade africana e realidade contemporânea trazendo conceito e significado das canções, culturas e tradições representadas.

É fortemente recomendado o uso de máscara e a apresentação do cartão de vacinação.

Serviço:

O que: Fàájì Afrobeats

Onde: Casa da Felicidade (Rua da Paciência – Rio Vermelho)

Quando: 02/04/2022 a partir das 17h

Contribuição artística: R$ 15