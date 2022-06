Bandidos armados assaltam joalheria no Shopping Ibirapuera, em São Paulo

Um assalto a uma joalheria gerou tumulto no Shopping Ibirapuera, na zona Sul de São Paulo, na tarde deste sábado, 4. O roubo a loja Dryzun envolveu seis assaltantes armados, que deixaram o local com vários itens de valor. A assessoria de imprensa do shopping informou à Jovem Pan que as vitrines da loja não foram quebradas e foram os vendedores que entregaram as joias aos bandidos. “Não houve feridos e o shopping imediatamente acionou a polícia local e enviará as imagens das câmeras de segurança para colaborar com as investigações”, declarou em nota. Um estudante de 18 anos, que preferiu não se identificar, estava no shopping na hora do assalto e contou à Jovem Pan que houve correria e as lojas foram fechadas.

“Me alertaram, entrei e fiquei dentro de uma loja que ficou com a porta fechada. Houve tiros, mas pelo visto foi quando [os assaltantes] já estavam fora do shopping”, afirmou o estudante. Pessoas que estavam no local também se manifestaram sobre o ocorrido nas redes sociais. “Estava passando na frente da joalheria e estava tudo vazio, sem funcionários, e tinha um segurança olhando para dentro e falando nervoso no rádio. Daí dois caras saíram correndo com duas sacolas enormes de feira e começou um corre, corre”, escreveu um seguidor no Twitter. O shopping já retornou a sua atividade normal. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi procurada, mas ainda não retornou.