Bandidos assaltam loja ao lado Fórum da cidade

Publicado em 20 de out de 2021 e atualizado às 14:18

Imagens do sistema de vídeo monitoramento flagraram o momento onde dois criminosos armados obrigaram o proprietário de uma loja de celulares a entregar todos os equipamentos.

O crime foi nesta quarta-feira (20) de outubro, onde os assaltantes adentram a loja que fica a poucos metros do FORUM da cidade, adentraram o local e solicitou informações sobre modelos de celulares.

Quando o proprietário iria efetuar a demonstração, foi anunciado o assalto, sendo apontada uma pistola.

O proprietário com receio de ser morto, entregou todos os produtos de valor aos criminosos, que adentram um veículo GM Spin de cor branca e fugiram tomando rumo ignorado.

As autoridades policiais foram notificadas e um boletim de ocorrência registrada na delegacia da Polícia Civil.

A polícia militar intensificou rondas na tentativa de localizar os suspeitos, no entanto, as autoridades reforçam que caso a comunidade tenha informações entrar em contato com os telefones 190 (central da PM) ou 197 da polícia civil.