Bandidos da PAMPA voltam a agir no centro de Itamaraju

Na madrugada desta terça-feira (24), os bandidos da PAMPA, voltaram a agir na cidade de Itamaraju.

O sistema de vídeo monitoramento foi possível registrar que dois bandidos ocupando a Ford PAMPA L ano 1995, com a cor bege e placa MQJ-6560, furtado num mercado no dia 02 de outubro de 2021.

Os criminosos violaram um estabelecimento no centro da cidade baixa, por volta das 02:30 da madrugada.

Os outros crimes registrados no Bairro Várzea Alegre e no centro de Prado, os crimes foram realizados no mesmo horário.

No bairro Várzea Alegre o registro numa câmera lateral aconteceu no dia 12 de maio. Ou seja, num espaço de tempo inferior a duas semanas. Onde o mesmo veículo foi utilizado para transportar o material oriundo do crime.

O proprietário do veículo, numa tentativa de contribuir com a localização do veículo, dispôs o número (73) 98872-0713 e irá oferecer recompensa por informações que levem as autoridades a encontrar o carro.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197, também (73) 9861-0065 Whatsapp da Polícia Militar, sendo possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.